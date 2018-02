¿Es Finlandia el mejor país del mundo?

Nueva serie de informaciónes del periódico The Guardian sobre las cosas que sí funcionan en el mundo que en el caso de Finlandia ensalza su justicia independiente,su igualdad social y de género,el espíritu colaborador y la buena distribución de la riqueza así como la inexistencia de una jerarquía al uso.El exembajador Oreck, "podrías estar caminando por la calle al lado del tipo más rico de la ciudad y realmente no tendrías manera de saberlo". En Finlandia, insiste la expresidenta Halonen, "no se mira a la gente como superiores o inferiores.