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Finlandia, la candidata a ganar Eurovisión que podría lograr que Israel abandone el festival

Una poderosa voz, la de Pete Parkkonen, y una violinista igualmente intensa, Linda Lampenius, forman el dúo que se ha colocado favorito en las apuestas para ganar Eurovisión 2026. Representan a Finlandia con el tema Liekinheitin, que significa “lanzallamas” en español. De alcanzar la victoria, no solo evitaría una vez más la de Israel, temida por parte de los eurofans. Su triunfo también abriría la puerta a un escenario hasta ahora por completo improbable: que Israel decida por voluntad propia no participar en la próxima edición del certamen.

| etiquetas: eurovision , festivales , musica , israel
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
Dene #1 Dene
Es muy triste que IsraHell abandone "por voluntad propia" y no porque les echen a patadas de cualquier sitio donde se siente gente decente y honrada y no se acoja a genocidas
14 K 156
sotillo #5 sotillo
#1 Pues el facherio español se pondrá triste y mas cabreado que una mona loca, seguramente pagarán dinero por votar a Israel cómo puedan
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#7 Martillo_de_Herejes
#5 Sí.... ya me imagino a Vito o a Ndongo o a Abascal organizando una manifestación para que Israel no abandone Eurovisión. Anda que.... muy preocupados os veo por este tema cuando decís que el concurso os importa una mierda.

Particularmente, me importa una mierda Eurovisión, quién lo gane y quién participe. Lo veo para descojonarme de lo hortera que es y de la poca vergüenza de algunos cantantes a la hora de demostrar lo horteras que son.
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josde #10 josde
#1 Ya harán alguna de las suyas Israel para ganar como sea, amenazas,compra de votos, etc.
1 K 27
#9 Pixmac
Si ganara Finlandia, Israel pediría el cambio de sede, algo que sucede a menudo por otras razones pero el país genocida podría pedirlo para evitar países "no amigos". Con la dirección actual de Eurovision y patrocinio israelí, no sería raro que aceptaran el cambio de sede.
1 K 27
ombresaco #2 ombresaco
Entonces, si se vota masivamente a Finlandia, Israel se retira de EV el año que viene?
Pues ya tenemos a los dos ganadores del televoto
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tul #3 tul
#2 es mentira, solo quieren que la gente participe y vea su mierda de propaganda pronazi
6 K 84
#8 Eukherio *
#3 Ya, a Israel le da igual, y si los eurofans perciben que el televoto está trampeado caen los ingresos. Los que se quedaron en Eurovisión nunca van a ser los más críticos.
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
:popcorn: :popcorn: ay! adonai! que se te ve la kippa desde lejos!!! lo que sea para que los paises se dejen los shekels en votaciones aunque no participen????? :troll: :troll: :troll:
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#6 abogado_del_diablo
¿Y El Pis nos lo intenta vender como un éxito?
Sería un absoluto fracaso: quedaría para la historia que Europa no los mandó a tomar por culo y para las próximas ediciones se acabaría este método de presión y de mostrar las vergüenzas del sionismo.
Lo peor que puede pasar es que Israel lo abandone por voluntad propia.
0 K 8

menéame