Finlandia, la candidata a ganar Eurovisión que podría lograr que Israel abandone el festival

Una poderosa voz, la de Pete Parkkonen, y una violinista igualmente intensa, Linda Lampenius, forman el dúo que se ha colocado favorito en las apuestas para ganar Eurovisión 2026. Representan a Finlandia con el tema Liekinheitin, que significa “lanzallamas” en español. De alcanzar la victoria, no solo evitaría una vez más la de Israel, temida por parte de los eurofans. Su triunfo también abriría la puerta a un escenario hasta ahora por completo improbable: que Israel decida por voluntad propia no participar en la próxima edición del certamen.