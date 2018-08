Fingir orgasmos puede arruinar tu vida sexual en pareja

No es un secreto que, para muchos, no hay satisfacción sexual plena sin llegar a eso que los franceses llaman la petite mort. Y tampoco es un mito el hecho de que muchas mujeres fingen sus orgasmos. Lo curioso de esto último es que muchos hombres son incapaces de apreciar cuándo ocurre. Según un estudio elaborado por varios investigadores de la Universidad Brigham Young (EE UU), el 43% de los maridos no se percatan de la verdadera frecuencia con que sus mujeres llegan al clímax.