¿Boda cancelada? Finca, trajes, fotógrafo, viajes… todo lo que la pareja puede recuperar según el nuevo decreto aprobado por el Gobierno. Las fincas, agencias de viajes o empresa de fotografía no se pueden negar a devolver el dinero de servicios que no han prestado. Si ya se han dado algunos servicios, como book preboda, ese dinero no lo recuperarán las parejas con bodas canceladas por el coronavirus.