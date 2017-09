¿Son las finanzas las causantes de la civilización? Esa es la opinión del profesor William N Goetzman de la Yale School of Management, y de ahí su libro Money Changes Everything: How Finance Made Civilization Possible. Según la tesis de este libro, las finanzas son las causantes de la civilización. Gracias a ellas la humanidad ha ido progresando hasta el punto en el que estamos ahora.