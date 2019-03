Financiar pensiones sociales con impuestos a los superricos  

Alexandria Ocasio-Cortez se ha puesto recientemente en el punto de mira por proponer una tasa impositiva máxima del 70% para financiar el llamado “Green New Deal”. Aunque esta cifra pueda parecer alta, históricamente hablando no lo es. No hace mucho tiempo, aquellos que contaban con mayores ingresos en Estados Unidos pagaban una tasa impositiva máxima del 91%.