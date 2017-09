El diario británico Financial Times ha publicado un editorial titulado 'El referéndum de Cataluña no es una base para la independencia' en el que arremete contra el proceso secesionista. Se trata de un duro golpe para las pretensiones del Govern, empeñado en buscar apoyos internacionales. El rotativo británico afirma que la meta a corto plazo no es la secesión sino provocar una elecciones anticipadas