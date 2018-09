El final de la provincia romana de Britania

Hay que remontarse a tiempos de César para encontrar el primer rastro de presencia romana en la isla. Eso sucedió en el año 55 a. C., aunque no hubo presencia permanente en ningún momento. Tan sólo fueron expediciones pequeñas para sacar algo de botín.Augusto tampoco se interesó demasiado por ese territorio, aunque tuvo posibilidades de emprender alguna campaña. Algunos nobles britanos acudieron a Roma solicitando su ayuda para recuperar sus territorios. Pero el primer emperador no lo acabo de ver claro del todo y fue más cauto.