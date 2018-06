Puede que Mariano Rajoy aún no lo sepa, pero lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento es su final, incluso si el pronto expresidente del Gobierno sigue fiel a su máxima más famosa, la que le dijo a la mujer de Bárcenas: “La vida es resistir”. Tal vez lo intente otra vez, pero esta vez ya no depende de él. Haga lo que haga, Rajoy no tiene una salida que evite en poco tiempo su final.