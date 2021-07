Fin a la tregua: Microsoft y Google volverán a ser enemigos declarados

Según The Financial Times y Bloomberg, Microsoft y Google firmaron una tregua hace 6 años para evitar batallas legales. Sin embargo, parece que este «pacto de no agresión» ha llegado a su fin el pasado mes de abril. Los dos gigantes norteamericanos tienen vía libre para volver a tomar las armas. Google ya podría haber dado los primeros pasos. Una tregua de 6 años que llega a su fin Tal y como informa The Verge, ya tenemos ante nosotros algunas pistas de que la tregua ha caducado. Recientemente, Google ha atacado públicamente a Microsoft...