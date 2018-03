Por fin podemos ver qué fue del cuerpo central del primer Falcon Heavy  

SpaceX ha publicado una especie de resumen del lanzamiento del primer cohete Falcon Heavy en el que aparte de las reacciones del público y del personal de la empresa por fin podemos ver qué paso con el núcleo central del cohete. Ya sabíamos que sólo pudo encender uno de los tres motores que necesitaba para aterrizar suavemente en el espaciopuerto autónomo flotante pero por lo que se puede ver entre el minuto 1:13 y el 1:14 es mejor que haya fallado porque de otra forma el piñazo podría haber sido demasiado para Of Couse I Still Love You.