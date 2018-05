El fin del mundo me pilló fregando una casa que no era mía

Ayer vendieron nuestro casa. Bueno, no es nuestra porque vivimos de alquiler. El proceso ha sido sorprendentemente rápido. El piso no ha estado expuesto en plataformas de venta más de una semana. Apenas lo han visitado dos familias. Y pam. Vendido. Me sorprende y me agrada que haya familias que a pesar de la crisis estén afrontando alegremente la compra de pisos. No tengo ni idea de cómo funciona el mercado inmobiliario pero lo único que no paro de escuchar es que “el Euribor está bajo y hay que comprar ahora”.