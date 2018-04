El fin del marketing digital

En mi otra faceta, la de escritor, también convivo a diario con el marketing. Llegados a este punto, tengo que hacer una confesión: ¿sabéis por qué he parado estas semanas de escribir y publicar en redes sociales? Porque tuve una crisis de fe. De repente, me vi a mí mismo como un mercader en el templo, estaba comerciando con la fe… Me sentí como un vendedor de pócimas milagreras y yo, en el fondo, solo quiero ser escritor.