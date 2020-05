Hace dos años, un abogado de Indiana me hizo llegar un cheque por valor de setenta y ocho mil dólares. El dinero era de mi tío Walt, que había muerto seis meses antes. No esperaba recibir nada de Walt ni mucho menos contaba con ello. Por eso, me pareció adecuado destinar la herencia a algo especial y rendir así un homenaje a mi tío.