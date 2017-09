Me he sentido muy feliz al ver la noticia de que este hombre sin alma ha entrado a cumplir por fin una condena en prisión. La prisión está para la reeducación de la persona esperemos que salga reformado y educado, aunque lo dudamos por el historial delictivo que parece el menú largo y estrecho. Yo soy uno de los cientos de afectados por las estafas de este bicho. Rezaremos para que no salga por un largo tiempo.