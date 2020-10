Fin a cuatro años de secuestro en Mali de la francesa Sophie Pétronin

Pétronin, una trabajadora humanitaria de 75 años, llevaba casi cuatro en manos de yihadistas. Fue secuestrada en la Nochebuena de 2016 en Gao, en el norte de Mali, donde dirigía una asociación de ayuda a la infancia. Pese a haber pasado años de cautiverio y pesadilla, afirma que quiere regresar a Gao. "Me dicen que todo va bien, y yo lo creo, pero tengo que volver. Solo para echar un vistazo y saludarlos, porque me he comprometido. Y cuando te comprometes tienes que llegar hasta el final. Si no, tu estancia en la tierra no tiene razón de ser"