2
meneos
55
clics
Por fin consigo un Linux estable dentro de mi MacBook Pro
Cómo instalé un Ubuntu con máquina virtual en mi MacBook Pro 2024.
|
etiquetas
:
linux
,
mac
,
macbook
,
apple
,
ubuntu
,
máquina virtual
,
pc
,
tutorial
2
0
3
K
2
tecnología
6 comentarios
2
0
3
K
2
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
eltxoa
gran hazaña instalar ubuntu en una máquina virtual. Qué IA te ha asistido?
2
K
35
#5
xyria
Me pregunto: ¿no sería preferible tener un equipo, como hago yo, destinado a Linux y otro (en mi caso, a Windows) a Mac? Entiendo que puede ser un reto personal, pero es también un gasto de energía.
0
K
11
#6
triste_realidad
*
#5
No he leido la noticia, soy meneante veterano ya, pero no se que ventajas tiene tener dos equipos con dos sistemas operativos si puedes tenerlos en un equipo los dos. Pocas veces o ninguna vas a estar usando los dos a la vez. Si tienes una necesidad especial que si te obliga.... pero se me ocurren pocas la verdad.
Por otra parte, es mas caro y ocupa mas tener dos equipos.
Otra cosa es que los compartas y si se aprovechen los dos, pero en caso contrario no le veo sentido.
0
K
6
#2
sliana
no sabe cuantos nucleos tiene su mac. tampoco usar el buscador o mirar directamente en su mac. menudo ingeniero esta hecho...
0
K
7
#3
endy
Una historia de superación personal
0
K
7
#4
dark_soul
Creo que se merecería estar en portada. Refleja que cualquier retrasado puede instalar Linux en un Mac.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
