Por fin consigo un Linux estable dentro de mi MacBook Pro

Por fin consigo un Linux estable dentro de mi MacBook Pro

Cómo instalé un Ubuntu con máquina virtual en mi MacBook Pro 2024.

6 comentarios
eltxoa #1 eltxoa
gran hazaña instalar ubuntu en una máquina virtual. Qué IA te ha asistido? :troll:
xyria #5 xyria
Me pregunto: ¿no sería preferible tener un equipo, como hago yo, destinado a Linux y otro (en mi caso, a Windows) a Mac? Entiendo que puede ser un reto personal, pero es también un gasto de energía.
triste_realidad #6 triste_realidad *
#5 No he leido la noticia, soy meneante veterano ya, pero no se que ventajas tiene tener dos equipos con dos sistemas operativos si puedes tenerlos en un equipo los dos. Pocas veces o ninguna vas a estar usando los dos a la vez. Si tienes una necesidad especial que si te obliga.... pero se me ocurren pocas la verdad.
Por otra parte, es mas caro y ocupa mas tener dos equipos.
Otra cosa es que los compartas y si se aprovechen los dos, pero en caso contrario no le veo sentido.
#2 sliana
no sabe cuantos nucleos tiene su mac. tampoco usar el buscador o mirar directamente en su mac. menudo ingeniero esta hecho...
#3 endy
Una historia de superación personal :troll:
dark_soul #4 dark_soul
Creo que se merecería estar en portada. Refleja que cualquier retrasado puede instalar Linux en un Mac.
