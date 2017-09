¿El fin de los abusos a modelos? Las grandes firmas se alían para conseguirlo

Un problema común con el que se encuentran las modelos es que se tienen que cambiar de ropa delante de decenas de fotógrafos indiscretos y sin escrúpulos a los que no les importa nada tomar instantáneas comprometidas de chicas menores de edad. Lo demuestra el caso de Coco Rocha, quien dijo que le había ocurrido exactamente eso con quince años pero no pudo protestar por la situación de indefesión en la que se hallaba. “No teníamos poder para defendernos, no podíamos decir nada. Si protestábamos nos podían mandar de vuelta a casa".