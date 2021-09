Se filtran casi 500 prototipos y juegos cancelados de Dreamcast y Xbox

Entre los juegos de Xbox se incluyen versiones no lanzadas de Pac-Man World Rally, He-Man: Defender of Grayskull, American Idol o Hail to the Chimp -que finalmente fue lanzado para Xbox 360 y PlayStation 3-. También incluye una versión en inglés de Dinosaur Hunting: Ushinawareta Daichi que estuvo planeada en Occidente para 2003 pero finalmente se canceló. Entre los prototipos encontramos The Red Star, US Open 2003 y The Vatz.