Filtrado contenido de grupo de WhatsApp iniciado por el secretario de los republicanos de Miami-Dade: racismo, antisemitismo, homofobia… [Ing]

Abel Alexander Carvajal, secretario del Partido Republicano del condado de Miami-Dade creó, el pasado otoño, un chat grupal para estudiantes conservadores de la Universidad Internacional de Florida (FIU). En menos de tres semanas, el chat se llenó de insultos racistas, antisemitas y homófobos, incluyendo, según se informa, más de 400 usos de la palabra «nigger» y sus variaciones. Aunque en el chat participaban estudiantes de la FIU, estaba también el director de la sección Turning Point USA de la FIU, Ian Valdés, así como el exresponsable de…

JanSmite #1 JanSmite
No se podía saber… :palm:
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
No me sorprende en absoluto
#5 Albarkas
Pueden matar y no pasaría nada.
Pero como digan que son antisemitas no les salva ni Perry Manson :troll:
Mistwatch #6 Mistwatch *
Carvajal, Valdés... puro WASP, oiga.
Nómada_sedentario #3 Nómada_sedentario
Carvajal, Valdés, González...
Se repite el patrón. Voy a intentar pasar por "puro" vilipendiando a quienes suelen vilipendiar los "puros", aunque ello suponga atacar a mis iguales.
Chinchorro #4 Chinchorro
Jajajaja nooooo... jajajajaja imposible....
