Filthy Thirteen, la unidad paracaidista de la Segunda Guerra Mundial que inspiró la película “Doce del patíbulo”

¿Recuerdan Doce del patíbulo (The Dirty Dozen, 1967)? Lee Marvin interpreta a un mayor de la OSS (Office of Strategic Services, el precedente de la CIA) que, durante la Segunda Guerra Mundial, recibe el encargo de reunir un grupo de reos peligrosos para formarlos como guerrilleros con el objetivo de asaltar una mansión francesa donde se van a reunir altos mandos alemanes y acabar con el mayor número de ellos. Esos hombres no tienen nada que perder porque muchos cargan con largas condenas, incluso a pena capital, así que aceptan.