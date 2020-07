Hay prácticas sexuales que nos parecen nuevas pero que en realidad se utilizan desde antes de Cristo. Es el caso de la siguiente práctica sexual que os traemos hoy (si la probáis no dudéis en decírsnoslo): el 'figging' que consiste en introducir por el ano o por la vagina jengibre, aunque si no sois mucho de esta planta no os preocupéis, porque se puede hacer con cebolla o guindillas.