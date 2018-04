Al conocer Fidel Castro que el hotel le exigía "20.000 dólares por si algo sucede", exclamó indignado: "¡Son unos bandidos! La ONU no debería estar en una ciudad donde no se respeta a las delegaciones que vienen a sus reuniones, donde no puede uno alojarse sin que traten de extorsionarlo! Raulito —instruyó— dile a ese individuo que no aceptamos su exigencia, que es un bandido. Díselo: ¡un bandido! !Y que nos vamos del hotel!"