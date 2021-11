La "Y" ferroviaria vasca en cifras

180,5 kilómetros , 80 túneles, 71 viaductos y 6 estaciones. Su finalización no tiene fecha y que cuenta con una previsión de cerca de cuatro millones de viajes anuales entre las capitales vascas. Tendrá dos ramales: Vitoria-Bilbao, de 90,8 km, y Bergara-San Sebastián-Frontera francesa, de 89,7 km. Se unen en la zona Bergara, formando un «Y», de ahí su denominación. No será de alta velocidad, ya que los trenes no superarán los 240 km/h y de 120 km/h los mercancías. Reduciría la circulación de vehículos. Acumula retrasos y sobrecostes.