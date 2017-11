¿Qué ferrocarril queremos para Extremadura?

Una mirada al mapa de la red ferroviaria española basta para ver que cierta razón tienen. La red de alta velocidad tiene líneas troncales hacia el sur, este, noreste, y noroeste, pero no tiene nada apuntando hacia Extremadura. La comunidad no tiene trenes de larga distancia, ni trazados electrificados. Aunque Fomento proyectó e inició obras para una LAV hacia Lisboa que cruzaría la región en tiempos de la burbuja, la falta de interés del gobierno luso les hizo abandonar sus planes. Parece un tema sencillo, pero no lo es tanto.