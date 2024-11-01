edición general
Ferreras, tajante sobre Koldo y Ábalos: "No solo tienen la cara dura de repartirse mujeres prostituidas, quieren tratarnos como idiotas"

Antonio García Ferreras ha reaccionado a las explicaciones que Koldo García ha dado sobre los nuevos datos que se han conocido respecto al caso que lleva su nombre tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)."No solo tienen la cara dura de repartirse mujeres prostituidas y de manejar el dinero en metálico sin dar explicaciones de donde procede, también quieren tratar a los ciudadanos como idiotas", ha criticado.El presentador de Al Rojo Vivo ha señalado que están intentando que nos creamos que hablaban de chistorras

Fotoperfecta
Como nos tratabas tú cuando ibas con todo con los informes contra Pablo Iglesias....

pepel
Pero nunca nos cuentas tus conversaciones con Villarejo.

Harkon
Hombre que el que se reía de montar cuentas falsas a Iglesias en granadinas que luego fue con el "es muy burdo, pero voy con ello" hable de cara dura y que si piensa que el resto son idiotas es para que se lo haga mirar.

Eukherio
Es un: "habló de putas la tacones" en toda regla.

pirat
El de " muy burdo pero vamos con ello"... ahora va de digno.

Alfon_Dc
El es muy burdo sigue con ello.. queda alguien que de credibilidad a este señor? Porque yo tenía mis dudas, pero escuchándole, ahora se que se que la verdad está en el lado contrario al que apunta.

mis_cojones_en_bata
Ferri dice que..... = irrelevante y casi seguro falso.

luckyy
Ferreras, asesinate de una vez. No tienes ni dignidad ni legitimidad ni credibilidad para hacer cualquier comentario

Kmisetas
Ferreras indignado con Koldo y Ábalos… qué bonito. El mismo que durante años les puso alfombra roja en La Sexta ahora se sorprende de que los socialistas sean unos golfos. Periodismo de investigación versión PSOE: primero te invito a plató, luego finjo que me escandalizo.

PerritaPiloto
Es muy burdo, pero vamos con ello.

Koldo y Ábalos se han pegado una buena vida. O quizás no tanto. Han hecho regalos y pagado a novietas, amantes, y yacido con mujeres cariñosas a cambio de pecunio, pero ni siquiera conservan posesiones materiales de entonces (y las que conservan pueden ser embargadas).

Son embargo Ferreras tiene un pequeño imperio mediático de creación de opinión.

A Koldo, Cerdán, Aldama y Ábalos les han pillado con el carrito del helado. Puede que alguna vez que Ábalos…   » ver todo el comentario


