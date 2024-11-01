Ferreras, tajante sobre Koldo y Ábalos: "No solo tienen la cara dura de repartirse mujeres prostituidas, quieren tratarnos como idiotas"

Antonio García Ferreras ha reaccionado a las explicaciones que Koldo García ha dado sobre los nuevos datos que se han conocido respecto al caso que lleva su nombre tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)."No solo tienen la cara dura de repartirse mujeres prostituidas y de manejar el dinero en metálico sin dar explicaciones de donde procede, también quieren tratar a los ciudadanos como idiotas", ha criticado.El presentador de Al Rojo Vivo ha señalado que están intentando que nos creamos que hablaban de chistorras
| etiquetas: ferreras , koldo , abalos , idiotas , psoe , prostitutas , chistorras
Koldo y Ábalos se han pegado una buena vida. O quizás no tanto. Han hecho regalos y pagado a novietas, amantes, y yacido con mujeres cariñosas a cambio de pecunio, pero ni siquiera conservan posesiones materiales de entonces (y las que conservan pueden ser embargadas).
Son embargo Ferreras tiene un pequeño imperio mediático de creación de opinión.
A Koldo, Cerdán, Aldama y Ábalos les han pillado con el carrito del helado. Puede que alguna vez que Ábalos… » ver todo el comentario