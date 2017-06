Ferrán Adrià: "Nos tendremos que acostumbrar a que tiene que pagarse por la calidad de la restauración gastronómica"

Ferrán Adrià, ex cocinero del restaurante El Bulli, afirma que "la restauración gastronómica va a tener que cambiar su precio por motivos laborales. Nos tendremos que acostumbrar a que tiene que pagarse por la calidad." Además, Adrià afirma que la Guía Michelín es un referente mundial, y la más antigua, "pero no es la única. Por ejemplo, TrypAdvisor también es fundamental. Tener estrellas Michelín está bien, pero si no las tienes puedes ser feliz y triunfar."