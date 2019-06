Ferrán Adriá: "No hay mejor marisco en el mundo que el portugués" [PT]

Ferran Adrià tiene ideas muy concretas para elevar la situación mundial de la cocina portuguesa "La tempura nació en Portugal y luego fue llevado a Japón. Por qué no vender esta idea? [..] ¿Por qué no poner valor en la cultura de las especias? De donde vienen cómo se utilizan, y en conjunto, avanzar con una idea de marisqueras de autor. Todas las marisqueras son iguales, ¿verdad? Hacer este simple diálogo entre las especias y mariscos portugués. No hay mejor marisco en el mundo. Puede haber igual, pero mejor no hay. "