Fernando Savater: "Podemos tuvo 5 millones de votos, no creía yo que hubiera tantos tontos en España"

El filósofo Fernando Savater habla sobre Vox: "La mayoría de sus propuestas no me gustan... Desde el punto de vista teórico fue mucho más peligroso Podemos. Y además tuvo mucho más apoyo mediático y de votos. Cinco millones de votos. Imagínese, no creía yo que hubiera tantos tontos en España. Y esto de Vox después de todo es una cosa bastante menor. Lo que hemos visto como cosa masiva y peligrosa y antidemocrática ha sido Podemos. Y hay gente que está encantada."