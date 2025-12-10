edición general
Fernando Alonso y Melissa Jiménez serán padres de su primer hijo juntos: la periodista está embarazada de seis meses

Fernando Alonso, bicampeón del mundo de Fórmula 1, y la periodista deportiva Melissa Jiménez están a punto de convertirse en padres, según confirma la revista ¡HOLA!. El bebé nacería en marzo de 2026, y la pareja se encuentra “muy contenta” con esta nueva etapa en sus vidas. La publicación asegura que Melissa Jiménez, conocida por su labor como reportera en la Fórmula 1 y su trayectoria en DAZN, estaría en su sexto mes de gestación. Para Alonso, de 44 años, sería su primer hijo, mientras que para Melissa sería el cuarto, ya que tiene tres.

