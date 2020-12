Fernández Díaz aseguró que sólo Rajoy tenía "autoridad" para proponerle una operación como la 'Kitchen

El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz aseguró ante el juez de la AN Manuel García Castellón que no tenía conocimiento alguno de que se hubiera montado un operativo policial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, ya que nadie, ni de la Policía ni del partido, ni del Gobierno le informó ni le pidió nada relacionado con la conocida como 'operación Kitchen'. En este sentido, afirmó que sólo el presidente del Gobierno, entonces Mariano Rajoy, tenía "autoridad" para plantearle un operativo como éste y "no es el caso".