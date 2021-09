La Sí Feria se sigue celebrando en la Zona

Menos gente incluso que en la medianoche del 7 al 8 de septiembre hemos podido ver este viernes, de no Feria en Albacete, en La Zona. Numerosas personas, cierto es, aunque en su mayoría cumpliendo con el uso de mascarilla, por ejemplo, en caso de no poder respetar las distancias de seguridad. Además, si en el primer día indicaban que hubo algún problema con el botellón, cierto es que esta noche no hemos podido ver a gente portando las 'típicas' bolsas para hacerlo, solamente con consumiciones de los locales de fiesta.