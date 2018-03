El fenómeno okupa se propaga por la isla

No puedes dormir, la ansiedad te come y el temor de que vaya a peor es inevitable". Es el testimonio de Miguel, un vecino de la calle San Cristóbal de S'Arenal después de tres años de calvario con okupas en uno de los pisos de su edificio. Un fenómeno, el okupa, que no cesa en todo el país y menos en ciertos núcleos de la isla.