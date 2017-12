Este viernes 8 de diciembre se estrena 'My Little Pony: La película'. El filme está basado en la serie de dibujos animados 'My Little Pony: Friendship is Magic', que en 2010 dio pie a un movimiento fan denominado 'brony'. Los 'bronies', mezcla de "brother" y "pony", son fans mayormente varones heterosexuales aficionados a esta serie ideada originalmente para niñas.