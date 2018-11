Por qué a las feministas nos acosan por las redes

Y con un odio que es sorprendente. Resulta difícil imaginar cómo un tío que no te ha visto nunca, sabe cómo hueles; cómo alguien que no te conoce en persona, puede hablar sobre los traumas de tu infancia; cómo gente que no te ha tenido cerca, puede diagnosticarte problemas sexuales: cómo se puede desear una violación múltiple a alguien que -a ti- no te ha hecho nada.