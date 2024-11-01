El feminismo convertido en trinchera: el legado incómodo de Podemos y Montero

Una democracia adulta tiene un principio básico: si una norma produce consecuencias indeseadas, se corrige, se explica y se repara. En lugar de eso, se optó a menudo por el reflejo identitario: defender la ley como símbolo, aunque la implementación estuviera generando un problema real, jurídico y social, que exigía una respuesta rápida, serena y cooperativa.



Lo grave no fue el error técnico (los sistemas complejos los producen). Lo grave fue el marco de sospecha con el que se trató a quien señalaba el fallo: jueces, juristas, feministas