Los feminicidios en Alemania, una realidad escondida

En Alemania, todos los días un hombre intenta matar a su actual o ex pareja. Cada tres días un intento termina en asesinato. No son crímenes que ocurren de la noche a la mañana. Usualmente la muerte llega tras una larga historia de violencia, insultos, humillaciones e incluso presión económica. Los feminicidios no tienen mucha resonancia en los medios de comunicación. Abunda la opacidad y la falta de rigor. Saltan del “trágico final de una vida” sin el asesinato es cometido por un alemán al ‘crimen de honor‘ si el asesino es turco o árabe.