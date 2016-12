Feliz día de la Constitución

3 meneos 21 clics

No cabe la menor duda que el día 6 de diciembre de 1978 nuestro país cambió radicalmente y ello merece ser recordado y analizado: Nuestro jefe de estado es elegido democráticamente, no es jefe de las Fuerzas Armadas y, para envidia del resto del mundo, puede ser revocado, sometido a la voluntad popular o juzgado por cualquier crimen y/o delito que cometa. Nuestros medios de comunicación, así como nuestra enseñanza pública, son igualmente modelo a seguir. No se encuentran medios tan creíbles en ninguna parte del mundo ni ciudadanos más formados.