'Felisuco'niega que el Partido de Baviera pida la independencia y el propio partido responde que es parte de su programa

[C&P] Antonio Maestre -Esta entrevista a @Felisuco_ en @elfaradio es gloria pura. En un minuto muestra su ignorancia en todo su esplendor diciendo que en Alemania están prohibidos los partidos independentistas y la apología del comunismo. Felisuco -En sus estatutos el Partido de Baviera no señala el objetivo de la independencia, de ahí que no haya sido ilegalizado. Más abrazos de este ignorante. Partido de Baviera -We want a free and independent Bavaria. This is part of our Programm.