Felipe González: "Ojalá Llanera no meta en la cárcel” a los citados por el Supremo

El expresidente del Gobierno Felipe González ha deseado este jueves que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena "no meta en la cárcel a ninguno" de los cargos catalanes a los que va a procesar por su papel en el proceso independentista. "Ya sé que nado a contracorriente, pero ojalá no lo haga porque al independentismo no hay que destruirlo, hay que ganarlo", ha sostenido González. "Nos amparamos en las togas a ver si alguien nos resuelve los problemas y cuando perdemos, vamos a que los resuelvan los jueces", reflexionó el expresidente.