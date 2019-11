Felipe González no ha felicitado a Pedro Sánchez por los resultados

El expresidente del Gobierno Felipe González ha confesado este jueves a los medios de comunicación que no ha llamado todavía a Pedro Sánchez para darle la enhorabuena por el resultado electoral del pasado domingo --en el que el PSOE sacó 120 escaños-- porque no le parecía "necesario" tener que decírselo. Felipe González ha asegurado que no es "incompatible" el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemoscon un pacto constitucionalista, como defendió hace unos días el expresidente del Gobierno José María Aznar.