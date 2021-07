Felipe González: de jarrón chino a minúsculo bonsái

Un jarrón chino estorba, pero al menos no habla. Lo malo que tienen los citados ex presidentes es que estorban y además hablan con una inusitada incontinencia verbal impropia de quienes han tenido tan alta responsabilidad y a quienes se le otorgó un carisma creyéndose que estaban por encima del bien y del mal. Ambos dejaron tras de sí un muy reconocible reguero de casos de corrupción. Alguien debería susurrarles al oído que callen, que ya no son creíbles, si alguna vez lo fueron.