La felicidad de ser multado

A esta señora [la directora de la Agencia del Medicamento] le requirieron el salvoconducto y no lo traía (...). El salvoconducto no es obligatorio, lo que tienes que hacer es que estás realizando un trabajo y que te desplazas a tu domicilio (...). No tiene ningún sentido que la sancionen y mucho menos que vayan contándoselo a la prensa para que al día siguiente se la machaque en la plaza pública(...). Al final van a pagar las sanciones los más pobres (...) porque la gente que no tiene ni abogado, ni formación ni ganas de pelear paga la sanción.