Feijóo niega que se evitase derivar mayores a los hospitales (GAL)

El presidente de la Xunta y candidato del PP para as elecciones del 12J, revindicó que el objetivo de su Gobierno fue garantizar la atención a todos los pacientes y esgrimió que a ninguno de los que lo necesitó "le falto un respirador". Defendió este miércoles la gestión realizada por el Gobierno autonómico en las residencias durante el pico de la pandemia y esgrimió que no hubo "ni la más mínima estrategia para no derivar a los hospitales" a mayores y que se actuó siempre "de acuerdo con la prescripción médica".