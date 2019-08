Feijóo luce la insignia del histórico PG [gl]  

Ante la deriva cada vez más conservadora del PP de Casado (...) el PPdG anda con el miedo en el cuerpo, planeando un proceso de alejamiento de sus jefes de Madrid. El Presidente Feijóo ya no disimula y participa en actos de homenaje a ilustres galleguistas como Alexandre Bóveda, fusilado por los franquistas en Poio (Pontevedra). Y no queda ahí, el sr. Feijóo para tal magna ocasión llevó en la solapa la insignia de la hoz y la estrella del Partido Galeguista. Si no lo veo no lo creo, y aunque el hábito no hace al monje, por algo se empieza.