Feijóo evita comparecer en el Parlamento para responder por la filtración del off de Irene Montero y el papel de la TVG

El presidente de la Xunta evitó hoy comprometer su presencia en el Parlamento para responder sobre a gestión de las imágenes 'off the record' de la ministra Irene Montero por parte de la televisión pública como le piden todas las formaciones de la oposición. Feijóo consideró hoy que las comparecencias ante la Diputación Permanente -ya que el Parlamento está disuelto hasta que se celebren elecciones- estaban cubiertas por los conselleiros de su Gobierno para no responder sobre su presencia en la Cámara.