Feijóo critica que los socios del Gobierno se ausenten del Día de la Constitución al que tampoco ha acudido Vox

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes que algunos de los socios parlamentarios del Gobierno no hayan asistido al evento por el Día de la Constitución que se está celebrando en el Congreso. “La socios no están, no asumen los valores constitucionales, la igualdad ante la ley”, ha dicho en declaraciones a los medios.