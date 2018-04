Feijóo: "Cifuentes dio su palabra y la creo"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado este jueves que su homóloga en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, "dio su palabra" en relación a la legitimidad del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos "ante los medios y en la Asamblea", y ha añadido que él la "cree" toda vez que no tiene "indicios" para "dudar". "Creo en la palabra de la presidenta Cifuentes; no tengo ningún indicio para no creer y empeñar la palabra que dio", ha sentenciado el también líder del PP gallego.