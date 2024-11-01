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Feijóo acude a un acto sobre la salud mental y suelta "me da la sensación que hay mucha gente, en la profesión a la que pertenezco, pendiente de diagnosticar"

Feijóo acude a un acto sobre la salud mental y suelta "me da la sensación que hay mucha gente, en la profesión a la que pertenezco, pendiente de diagnosticar"

Alberto Núñez Feijóo ha hablado este miércoles sobre la salud mental en la sede del Partido Popular, donde se han dado cita alrededor de cincuenta expertos en esta disciplina. Sin embargo, lo más llamativo poco o nada tiene que ver con las propuestas sobre la salud mental. "En este momento, está... no diría en qué porcentaje porque no me atrevo, no soy profesional, pero me da la sensación que hay mucha gente, en la profesión a la que pertenezco, pendiente de diagnosticar", ha afirmado el líder del PP.

| etiquetas: feijóo , salud mental , clase política , sin diagnosticar
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3 comentarios
2 0 0 K 33 politica
#3 Leclercia_adecarboxylata
Vamos, que usa precisamente la salud mental como arma arrojadiza para meterse con compañeros de profesión.

Valiente gilipáncreas.
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Vodker #1 Vodker
Cada día más penica.
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Capullo, aumenta las plazas de psiquiatría en las convocatorias de MIR, y también las de PIR.
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menéame