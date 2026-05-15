La Fe de València y otros 8 hospitales valencianos participan el hito de trasplantar 75 órganos en 48 horas

Se ha logrado un nuevo récord de donaciones y trasplantes de órganos en solo 48 horas, con un total de 39 donantes, cinco de ellos en vida, y 75 trasplantes en dos días, entre el 24 y el 25 de marzo de este año. El dispositivo, coordinado "al milímetro" por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), involucró a un total de 46 hospitales de 10 comunidades autónomas diferentes, como ha informado el Ministerio de Sanidad este viernes.