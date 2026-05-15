edición general
17 meneos
17 clics
La Fe de València y otros 8 hospitales valencianos participan el hito de trasplantar 75 órganos en 48 horas

La Fe de València y otros 8 hospitales valencianos participan el hito de trasplantar 75 órganos en 48 horas

Se ha logrado un nuevo récord de donaciones y trasplantes de órganos en solo 48 horas, con un total de 39 donantes, cinco de ellos en vida, y 75 trasplantes en dos días, entre el 24 y el 25 de marzo de este año. El dispositivo, coordinado "al milímetro" por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), involucró a un total de 46 hospitales de 10 comunidades autónomas diferentes, como ha informado el Ministerio de Sanidad este viernes.

| etiquetas: hospitales , trasplantes , sanidad pública
14 3 0 K 66 actualidad
7 comentarios
14 3 0 K 66 actualidad
#2 Oliram
Orgulloso de la ONT. Es de TODOS y espero que no la intenten mercantilizar nunca.
Y luego vendrán a decir que las cosas comunes no funcionan, que son cosas de zurdossss.
Pues toma ejemplo
3 K 39
capitan__nemo #5 capitan__nemo
¿y tantos muertos juntos de donde venian?
¿ha ocurrido algo significativo, accidente multiple o algo?
0 K 17
#1 CuiProdestHocBellum
Esto es "Marca España", y un ejemplo de lo que debemos hacer.
1 K 16
#4 Alberto_meneame
#1 Orgulloso de todos los españoles aunque sean fachas, jeje, que son donantes de órganos como yo.
1 K 16
#6 CuiProdestHocBellum
#4 Recuerda... La sangre es roja, eso no pueden cambiarlo... Jejejjee
1 K 16
#7 Alberto_meneame
#6 Y la mayoría tienen sus antepasados árabes.
0 K 7
#3 casicasi
Algún hospital de esos es de Quirón?
0 K 11

menéame